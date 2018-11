LIVE | Wat kan Max in VT1? Lewis met '1' op neus

Brons voor Jan Smeekens op sprint

10:18 Jan Smeekens heeft bij tweede wereldbeker schaatsen in Tomakomai brons veroverd op de 500 meter. De regerend wereldkampioen op deze afstand eindigde in de Japanse buitenlucht in een tijd van 35,58 seconden. Tatsuya Shinhama zegevierde voor eigen publiek (35,45), gevolgd door zijn landgenoot Yuma Murakami (35,53).