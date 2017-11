LIVE: Wat kan Max in laatste kwalificatie van 2017?

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van de kwalificaties van de Grand Prix van Abu Dhabi. In de laatste wedstrijd van het Formule 1-seizoen gaat het vooral om de eer. Kan Max morgen nog een keer stunten, wil Lewis de kroon op het werk zetten of gaat Valtteri voor een Finse zege? Dat zijn de vragen van morgen. Vandaag moeten de titanen een mooi plekje bij de start bewerkstelligen in de kwalificatie. Mis hier niets!