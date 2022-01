LIVE | Volop voetbal op de buitenlandse velden: Liverpool treft Brentford

Droom komt uit voor Willebrord­se darter Damian Mol: hij verovert een tourcard bij de PDC

Op de laatste dag van Q School is darter Damian Mol uit Sint Willebrord er in geslaagd een tourcard te bemachtigen van profbond PDC. Een overwinning op de Belg Ronny Huybrechts zorgde er voor dat Mol in veilige haven was.

