LIVE | Verstappen wordt geramd door achterblijver en verliest koppositie

Video Van der Poel wint ook vierde Superpres­ti­ge wedstrijd

17:28 Mathieu van der Poel heeft ook de vierde wedstrijd uit de Superprestige gewonnen. De Nederlander, vorige week in Rosmalen nog gekroond tot Europees kampioen, won de veldrit van Gavere met inmiddels vertrouwde overmacht. Van der Poel was eerder al de beste in Gieten, Boom en Ruddervoorde.