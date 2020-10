LIVE | Verstappen wil in Duitse kou de aanval openen op Mercedes

GP van de EifelMeer dan tijdens andere raceweekeinden lijkt Max Verstappen op de Nürburgring de twee Mercedessen te kunnen volgen. Of dat ook in de race het geval is, zal vanmiddag moeten blijken. Het belooft een koude en onvoorspelbare middag te worden in de Eifel. Via dit liveblog mis je vanaf 14.10 uur geen moment.