LIVE | Verstappen wil goede vorm doorzetten in tweede vrije training op Red Bull Ring

Max Verstappen hoopt zijn voorsprong op Lewis Hamilton in de WK-stand dit weekend te vergroten op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Hij begon het weekend van de Grand Prix van Stiermarken goed met de snelste tijd in de eerste vrije training. Wat kan hij in de tweede vrije training?