LIVE | Verstappen voorlopig tweede, motorproblemen Ricciardo

Ullrich tevreden met therapie: 'Mijn kinderen zijn mijn medicijn'

8:43 Jan Ullrich is tevreden met de therapiesessies die hij sinds enkele weken volgt. ,,Het gaat nu veel beter met mij. Ik voel me hier heel veilig en kan me goed concentreren'', zegt de oud-wielrenner, die zich liet opnemen in een psychiatrische inrichting, tegen Bild.