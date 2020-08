LIVE | Verstappen voorlopig derde in kwalificatie, Vettel weer niet in top tien

Grand Prix van SpanjeMax Verstappen zette in de eerste, tweede en derde vrije training de derde tijd neer, uiteraard achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Kan hij in de kwalificatie verrassen of zal het opnieuw tijdens de race moeten gaan gebeuren in de Grand Prix van Spanje?