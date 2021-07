LIVE | Verstappen voorlopig de snelste op drukke Red Bull Ring

Vrije training 1Het momentum in de Formule 1 ligt de afgelopen weken volledig aan de kant van Red Bull Racing en Max Verstappen. Kan hij ook het tweede weekend in Oostenrijk domineren, ditmaal voor een uitzinnig oranjeleger? Dat is voor later, we beginnen vanochtend met de eerste vrije training. Vanaf 11.30 uur mis je hier niets!