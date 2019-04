LIVE | Verstappen vijfde na tweede pitstop, Hamilton op kop

Vroeger, toen de koers soms nog oogde als modderbal­let

9:05 Op die ene zondag in april is het steeds weer droog in Roubaix. Zestien edities achter elkaar geen glibberige kasseien, geen moddergevechten. Een hele generatie klassiekerrenners reed nog nooit een natte editie van Parijs-Roubaix.