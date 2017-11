LIVE: Verstappen vierde, maar moet op Hamilton letten

Ongelukkige Van Peer kampt met darteritus en vecht op podium tegen de tranen

17:31 Darter Berry van Peer heeft zondag zijn tweede wedstrijd op de Grand Slam of Darts verloren van Gary Anderson (1-5). De Sprundelaar had net als zaterdag te kampen met het fenomeen darteritus en vocht op het podium in Wolverhampton zichtbaar tegen zijn tranen.