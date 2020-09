LIVE | Verstappen valt vroeg uit, rode vlag na enorme crash

LIVE | Robben start in de basis bij FC Groningen tegen oude club PSV

15:22 Volg in dit liveblog alles over FC Groningen - PSV, oftewel de rentree van Arjen Robben op de Nederlandse velden tegen de club waar hij internationaal doorbrak. Het duel in het Hitachi Capital Mobility Stadion begint om 16.45 uur en scheidsrechter is Serdar Gözübüyük.