LIVE | Verstappen strijdt met Mercedes om pole in Bahrein

Wielerbond KNWU slachtof­fer van datahack

11:10 Hackers zijn erin geslaagd toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens van leden van wielerbond KNWU. Het gaat om een hack in de oude MijnKNWU-omgeving, meldt de bond. Die was begin dit jaar vervangen maar nog wel te raadplegen voor intern en historisch gebruik. De hackers eisen losgeld. De KNWU, die aangifte heeft gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingeschakeld, zegt daar niet op in te gaan.