LIVE: Verstappen snelste tijd bij eerste vrije training op Silverstone

Verstappen temperde in aanloop naar de GP van Groot-Brittannië de verwachtingen. Hij stelde dat Red Bull het derde team is dit weekend.



Topfavoriet is in elk geval Mercedes. De afgelopen vijf jaar ging Mercedes er met de overwinning vandoor. De afgelopen vier jaar was het Lewis Hamilton die voor zijn thuispubliek won. Een jaar eerder was het Nico Rosberg.