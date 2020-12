LIVE | Verstappen ondanks onderstuur naar tweede plek, Russell weer het snelst

WK voor clubteams in december 2021 toch nog met zeven teams

17:49 De editie van het WK voetbal voor clubteams van 2021 zal toch in oude stijl worden gehouden in december in Japan. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino gemeld. Eind 2021 zullen er daarom zoals tot nu toe gewoonlijk zeven teams meedoen.