LIVE | Verstappen noteert vierde tijd, Hamilton klasse apart

VideoEerder vannacht was de eerste vrije training van de Grand Prix van Japan. Op het circuit van Suzuka was Lewis Hamilton veruit de snelste (1.28,691). Max Verstappen liet de zesde tijd klokken (+1,150). Wat kan de Limburger in de tweede vrije training? Mis niets in ons liveblog!