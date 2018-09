LIVE | Verstappen klaar voor eerste training in Sotsji

Merckx onder indruk van Evenepoel: 'Mis­schien wel beter dan ik'

9:29 Eddy Merckx voorspelt het Belgische wielertalent Remco Evenepoel een grote toekomst. De achttienjarige Evenepoel veroverde deze week bij de WK in Innsbruck in drie dagen tijd met grote overmacht twee wereldtitels bij de junioren, op de tijdrit en in de wegwedstrijd. ,,Ongelooflijk'', zegt Merckx in Het Nieuwsblad. ,,Misschien wordt hij nog wel beter dan ik.''