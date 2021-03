LIVE | Verstappen jaagt vanaf pole position op winst in openingsrace Bahrein

WK-kwalificatie LIVE| Mbappé op de bank bij Frankrijk tegen Kazachstan, veel toplanden later in actie

14:47 Een nieuwe dag in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Het programma begint al om 15.00 uur met Kazachstan - Frankrijk. Verder komen vandaag ook de toplanden Spanje, Italië, Duitsland en Engeland in actie. Volg de ontwikkelingen bij alle WK-kwalificatieduels via onze livewidget (zie hierboven).