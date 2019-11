LIVE | Verstappen het snelst, tijd dringt voor Sainz

Emotionele week Van der Poel eert zijn overleden opa Poulidor met winst in Tabor

16:19 Mathieu van der Poel heeft al sinds 1 november 2018 geen veldrit verloren en dat blijft voorlopig zo. In het Tsjechische Tabor had de 24-jarige renner het een half uur lastig, maar maakte de Nederlander in de slotfase alsnog korte metten met zijn concurrenten. Hij won nipt voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.