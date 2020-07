LIVE | Verstappen gaat strijd aan om pole in eerste kwalificatie Formule 1-seizoen

Toekomst GLORY Kickboxing onzeker: ‘Niet bekend wanneer, waar en in welke vorm GLORY terugkeert’

12:35 GLORY is door de coronacrisis in zwaar weer terechtgekomen. Vrijdag gonsde zelfs het gerucht dat de kickboksorganisatie een faillissement zou hebben aangevraagd, maar dat wordt ontkracht. Wel is op dit moment nog niet duidelijk wanneer, waar en in welke vorm GLORY verder gaat.