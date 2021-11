LIVE | Verstappen en Hamilton verleggen focus weer naar het asfalt

Deze makelaar laat huizenko­pers meekijken bij biedingen van anderen

Onderlinge afspraken over de verkoop en onduidelijkheid over de biedingen; de makelaarswereld ligt zwaar onder vuur. Voor Mark Glas (43) uit Gouda was het vier jaar geleden duidelijk dat het anders moest. Zijn bedrijf, De Gratis Makelaar, maakt voor koper en verkoper inzichtelijk wat wordt geboden.

17 november