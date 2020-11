LIVE | Verstappen doet gooi naar derde pole in onvoorspelbare kwalificatie

Magere zege Brazilië op Venezuela in WK-kwalifica­tie

4:02 Het kostte flink wat moeite, maar Brazilië heeft ook de derde wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalifcatiereeks gewonnen. In Estádio Morumbi in São Paulo kreeg de vijfvoudig wereldkampioen Venezuela pas laat op de knieën: 1-0.