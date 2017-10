LIVE: Verstappen doet een regendans

'Die tegengoal doet net zo'n pijn als mijn voet'

30 september BREDA - Van je vrienden moet je het hebben, besefte ook Giovanni Korte toen hij een kwartier voor het einde gewisseld moest worden nadat zijn Haagse maatje Aaron Meijers vol op zijn voet was gaan staan. ,,Ik voel me gewoon klote. We hebben het deksel op de neus gehad", wilde hij echter niet alleen stilstaan bij zijn pijnlijke voet. ,,Die tegengoal doet net zijn pijn", zei hij over de fatale 0-1 van ADO's boegbeeld Tom Beugelsdijk.