LIVE | Verstappen begonnen aan eerste vrije training in Mexico, Hamilton voorlopig iets sneller

Schmidt ontevreden over gelijkspel PSV in Monaco: ‘Defensief zat het beter in elkaar, maar we misten creativi­teit’

PSV speelde vanavond in het toernooi om de Europa League met 0-0 gelijk bij AS Monaco en met dat resultaat was trainer Roger Schmidt niet helemaal tevreden. De coach van de Eindhovenaren vond zijn team in het defensieve werk wel een stuk beter dan de afgelopen weken. Er werd dit keer geen goal weggegeven, al waren de Monegasken wel een paar keer gevaarlijk.

4 november