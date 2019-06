LIVE | Verstappen als snelste door naar tweede deel kwalificatie

LIVE | Hossende oranjefans klaar voor WK-kraker tegen Italië in bloedheet Valencien­nes

14:37 Zweten geblazen vandaag in het Franse Valenciennes, dat vanmorgen langzaam oranje kleurde in aanloop naar de cruciale WK-kwartfinale van de leeuwinnen tegen Italië, om 15.00 uur. Met 33 graden is het een tropische dag en dus zaak voor de oranjefans om - tot de wedstrijd dan - rustig te blijven en veel water te drinken. De sfeer zat er in elk geval goed in. Lees alles hieronder terug in ons liveblog.