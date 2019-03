LIVE | Vanaf welke positie start Verstappen morgen in Bahrein?

Koers afgelast De Greef gereani­meerd na val in Omloop van de Braakman

15:42 Een trieste aftocht voor Robbert de Greef in de Omloop van de Braakman. De wielrenner moest worden gereanimeerd, nadat hij onwel was geworden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Antwerpen gebracht.