LIVE | Vanaf welke plek begint Max aan jacht op derde zege in Mexico?

zaterdag 4E Stefan Kok schiet Oosterhout langs SSC'55, SCO verslaat buurman Olympia'60

19:56 Oosterhout won van SSC’55, bij rust was de eindstand al bereikt. Grote man aan de zijde bij de thuisploeg was andermaal Stefan Kok. De spits voegde nog maar eens drie doelpunten toe aan zijn totaal. Ook doelman Mark Vorthoren speelde een belangrijke rol door een strafschop te keren. SCO was sterker dan buurman Olympia’60 en won verdiend met 1-3.