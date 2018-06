LIVE: Van Marwijk en Messi in actie, Finnbogason voorbereid op muggen

Een beetje geluk

Iedereen zag het al en ook Diego Costa geeft het volmondig toe: ,,Ik had een beetje geluk'', zei de Spaanse spits over zijn winnende treffer in de WK-wedstrijd tegen Iran (1-0). ,,Maar het was wel een erg belangrijk doelpunt, omdat de wedstrijd op slot zat. We wisten dat we geduldig moesten wachten op een doelpunt.''



Tien minuten na rust werd de ban gebroken met een curieuze treffer, ingeleid door een actie van Andrés Iniesta. Costa kreeg de bal tussen twee verdedigers in aangespeeld in het strafschopgebied en probeerde weg te draaien. De Iraanse verdediger Ramin Rezaeian raakte de bal echter als eerste, maar schoot wild tegen de knie van de spits aan. De bal caramboleerde in het doel en Costa kon zo wel heel makkelijk zijn derde treffer op dit WK vieren.



Heel zwaar

,,Tegen Portugal hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld'', zo doelde Costa op de 3-3 tegen de Europees kampioen. ,,Tegen Iran was het heel zwaar, ze maakten veel overtredingen.'' De Spanjaarden stoorden zich aan het vele theater van de Iraniërs, die er alles aan deden om tijd te rekken. Zo kreeg Costa het aan de stok met doelman Alireza Beiranvand, die deed alsof de Spaanse spits op zijn tenen was gaan staan. ,,Maar ik bleef rustig, want met zoveel camera's langs het veld weet ik dat je geen domme dingen kan doen.'' Kort na de treffer van Costa kwam ook Iran tot scoren. Het doelpunt van Saeid Ezatolahi werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. ,,Dat had de grensrechter heel goed gezien'', zei de Spaanse rechtsback Dani Carvajal.