LIVE | Van Gerwen na nederlaag in kwartfinale: ‘Dit roept het format over zichzelf af’

Met video Uitzinnige taferelen: Everton blijft in Premier League na ongekende comeback

Everton heeft zich veilig gespeeld in de Premier League. The Toffees kwamen thuis tegen Crystal Palace voor rust op een 0-2 achterstand, maar in de tweede helft keerde de ploeg van trainer Frank Lampard het tij: 3-2. Door de zege is Everton, waar Donny van de Beek terugkeerde na een blessure en op de bank bleef, niet meer in te halen door nummer achttien Leeds United.

