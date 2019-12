LIVE | Van Gerwen geeft Labanauskas met gemiste dubbels weer hoop

video Grote namen en volle tribunes bij zaalvoet­bal­toer­nooi Bergen op Zoom: ‘De MB Cup is een blijvertje’

21:19 De top van de zaalvoetbalwereld streed zondagmiddag om de eerste MB Futsal Cup, vernoemd naar de vorig jaar overleden Mohamed Bouchafra. Het toernooi had als doel geld in te zamelen voor liefdadigheidsprojecten in Marokko.