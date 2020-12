LIVE | Van Duijvenbode als tweede Nederlander verder, wachten op Van der Voort

WK dartsBij het WK darts in Londen staan vanmiddag drie partijen in de derde ronde op het programma. Met Dirk van Duijvenbode (tegen Adam Hunt) en Vincent van der Voort (tegen Nathan Aspinall) komen er twee Nederlanders in actie. Volg het op de voet in ons liveblog.



Programma, derde ronde.

Tussenstand:

Van der Voort (Ned, 27) - Aspinall (Eng, 6)



Uitslag:

De Sousa (Por, 14) - King (Eng, 19) 0-4

Van Duijvenbode (Ned) - Hunt (Eng) 4-0