LIVE | Union Berlin breekt: Pavard kopt Bayern in veilige haven

Schoenen Michael Jordan leveren ruim 5 ton op

19:21 De schoenen waar voormalig topbasketballer Michael Jordan in 1985 in de NBA op speelde hebben op een veiling liefst 560.000 dollar opgeleverd, ruim 500.000 euro. Het bieden bij Sotheby’s liep vandaag af. Het bedrag overtreft ruim de verwachtingen. Er was uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar.