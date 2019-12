LIVE | Tweede vrouwelijke deelnemer in actie, straks De Zwaan

NAC zonder zieke Van der Gaag naar Sparta Nijkerk

15:13 ,,Ook al zou het de laatste tijd goed gaan, is zo’n wedstrijd nooit makkelijk weet ik uit ervaring”, zegt trainer Ruud Brood in aanloop naar het bekerduel met de amateurs van Sparta Nijkerk. ,,Maar we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is.”