LIVE TransferTalk | Mario Balotelli duikt op in Zwitserland, Dest op weg naar AC Milan

US Open Nederland­se qualifier Gijs Brouwer zorgt voor megastunt met zege op Adrian Mannarino

Gijs Brouwer heeft zich bijzonder knap geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De 26-jarige Nederlander, die de eerste twee maanden van zijn leven in Houston woonde, won in New York in drie sets van de ervaren Fransman Adrian Mannarino.

1:00