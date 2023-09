LIVE Transfer Deadline Day | Lozano geland in Eindhoven, Bonucci naar Bundesliga, Almere City op Franse toer

Bundesliga-topscorer naar Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Bundesliga-topscorer Niclas Füllkrug . De 30-jarige spits komt over van Werder Bremen en tekent een driejarig contract in Dortmund. Füllkrug, die donderdagavond de medische keuring bij Borussia doorliep, eindigde vorig seizoen samen met Christopher Nkunku bovenaan de topscorerslijst van de Bundesliga. Beide spelers kwamen tot 16 doelpunten.

Met het aantrekken van Füllkrug hoopt Borussia Dortmund, dat vorig jaar de Bundesliga-titel misliep, de frontlinie te versterken. Borussia begon matig aan het nieuwe seizoen met een late overwinning op Keulen (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1). ,,Hij is krachtig in de lucht, fysiek aanwezig en is sterk in de één-op-één en is oncomfortabel voor tegenstanders", zegt Sebastian Kehl, de trainer en technisch directeur van Dortmund over Füllkrug. ,,Met deze capaciteiten heeft hij het profiel waar wij naar op zoek waren."