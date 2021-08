LIVE | Til maakt vijfde Europese goal van dit seizoen, Feyenoord op rozen in Luzern

Kuworge trekt en stoot zich naar zesde plek: ‘Deze sport draait niet alleen om pure kracht’

4 augustus Voor het eerst sinds de Spelen van 1968 kwam in Japan weer een Nederlandse gewichtheffer in actie. Enzo Kuworge (19) werd zesde bij de zwaargewichten (+109 kilogram). Impressie van een avond trekken en stoten in Tokio.