Red Bull op één en twee tijdens eerste vrije training

Mourinho neemt Shaw week na hersen­schud­ding mee naar Watford

12:01 Een week nadat hij een hersenschudding had opgelopen, kan Luke Shaw al weer voetballen voor Manchester United. De Engelse linksback behoort tot de selectie van manager José Mourinho voor de uitwedstrijd zaterdag tegen Watford. ,,We moeten alleen nog bekijken of hij ook gaat spelen, want Luke heeft deze week niet meegetraind met de groep," zei Mourinho vandaag op zijn persconferentie.