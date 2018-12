LIVE | Tijd voor kwartfinales, Van Gerwen vanavond in actie

Boateng ziet racisme in stadions verergeren

12:16 Voetballer Kevin-Prince Boateng ziet de strijd tegen racisme in de stadions in Italië voorlopig geen resultaat opleveren. De in Duitsland geboren Boateng werd in zijn tijd bij AC Milan al beschimpt en zag afgelopen week ook hoe Napoli-speler Kalidou Koulibaly in het uitduel met Internazionale in Milaan met apengeluiden werd begeleid.