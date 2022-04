LIVE | Tijd dringt voor Atlético Madrid tegen City, Aké en Suárez vallen in voor spannende slotfase

WHS en De Fendert winnen eenvoudig, SCO pakt periodeti­tel

Dinsdagavond werden er twee inhaalwedstrijden gespeeld in zaterdag 3B. WHS en De Fendert wonnen eenvoudig. In zaterdag 4D werd de tweede helft van de wedstrijd RFC - SCO gespeeld. Deze wedstrijd was op 26 maart in de rust gestaakt, omdat de scheidsrechter onwel was geworden. Het stond op dat moment 0-0. Er werd enkel een tweede helft gespeeld, maar daar zat alles in. SCO won met 1-2 en pakte zo de periodetitel.

12 april