LIVE | Thialf wacht op strijd tussen tenoren op 5000 meter

Column Erben Wennemars | Als Sven volgend seizoen nog schaatst, maak ik weer een comeback

Columnist Erben Wennemars over het laatste schaatsjaar van Sven Kramer en Ireen Wüst. ‘Iedere sportpsycholoog zal ze gelijk geven: denk niet aan het afscheid, want dan ben je niet meer bezig met presteren in het hier en nu.’

11:52