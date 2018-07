LIVE: Team Kuipers blijft in race voor finale

Kroatië niet bang voor Kane

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic is niet bang voor Harry Kane, de Engelse topschutter van het WK met zes doelpunten. Dalic heeft groot vertrouwen in zijn defensie, die woensdagavond in de halve finale de Engelse spits van scoren af zal moeten houden.



,,Dat is ons al gelukt met Lionel Messi en Christian Eriksen, nu gaan we dat ook proberen met Kane'', zei de bondscoach van Kroatië.



De Oost-Europese ploeg maakte veel indruk met drie overwinningen in de groep, met als hoogtepunt de afstraffing van Argentinië (3-0). In de knock-outfase liep het echter niet zo soepel bij Kroatië, dat strafschoppen nodig had om Denemarken en Rusland te verslaan. In het Loezjniki-stadion van Moskou wacht nu een duel met Engeland.



,,Kane is de topscorer van het WK en niet makkelijk af te stoppen. Maar ik heb het volste vertrouwen in mijn verdedigers'', aldus Dalic.