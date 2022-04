LIVE | Tavares bezorgt Arsenal droomstart tegen ManUnited

Ook dit weekeinde is er weer volop topvoetbal in het buitenland. De zaterdag begint (13.30 uur) met de altijd beladen kraker tussen Arsenal en Manchester United, terwijl in Duitsland Bayern München uitgerekend tegen rivaal Borussia Dortmund kampioen kan worden. In Frankrijk kan Paris Saint-Germain vanavond de landstitel pakken. Volg alle ontwikkelingen live in ons voetbalcenter.