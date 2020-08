LIVE | Taison breidt voorsprong Sjachtar uit, Jiménez mist buitenkansje vanaf de stip

Tyson nu in november tegen Jones junior

21:55 Mike Tyson staat pas op 28 november in de ring tegen Roy Jones junior. De 54-jarige voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht heeft de wedstrijd laten verplaatsen omdat er tegen die tijd mogelijk meer toeschouwers welkom zijn. Aanvankelijk zouden beide boksers elkaar op 12 september al treffen in Los Angeles.