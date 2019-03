LIVE | Tadic bezorgt Servië droomstart in Lissabon, ook Frankrijk vroeg op voorsprong

Chaos bij Steenber­gen - RBC: ‘Wat er gebeurde, is met geen enkel woord goed te praten’

9:14 Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht in Steenbergen, totdat de wedstrijd net na het uur escaleerde. Na een ogenschijnlijk onschuldig duel tussen RBC-verdediger Marouane Hamdoune en Steenbergen-spits Enzo den Haak sloeg de vlam onverwachts in de pan. De scheidsrechter staakte de wedstrijd.