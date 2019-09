LIVE | Strijd om pole position losgebarsten op Monza

video Peroni ongedeerd na spectacu­lai­re crash op Monza

13:48 De Australische autocoureur Alex Peroni is zaterdag vrijwel ongedeerd uit zijn auto gestapt na een zware crash. Tijdens de race op Monza in de Formule 3 belandde Peroni in de Parabolica-bocht buiten de baan en werd hij door een daar gelegen drempel, een zogenoemde kerb, gelanceerd. Na enkele omwentelingen belandde de wagen ondersteboven op een bandenstapel naast de baan.