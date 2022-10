LIVE | Stefan de Vrij en André Onana in basis Inter, Denzel Dumfries op de bank, Real Madrid ontvangt Sevilla

Orkun Kökçü 'schaamt zich’ na zeperd Feyenoord tegen Fortuna: ‘Trainer waarschuw­de ons nog’

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü was niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de eerste helft tegen Fortuna Sittard (1-1). De Rotterdammers herstelden de achterstand na rust nog wel, maar morsten wel punten. ,,Ik schaam me wel een beetje", zei Kökçü bij ESPN.

19:21