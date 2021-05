LIVE | Spannende kwalificatie verwacht, wat kan Verstappen?

KwalificatieNa de overwinning van Lewis Hamilton afgelopen zondag, is het in Spanje weer de beurt aan Max Verstappen. Een goede kwalificatie is echter essentieel, wil hij morgenmiddag aanspraak kunnen maken op het circuit van Barcelona. Kan de Nederlander Lewis Hamilton van zijn 100ste pole position afhouden? Vanaf 15.00 uur volg je het in ons liveblog!