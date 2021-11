LIVE | Spanje vanaf de stip op voorsprong in uitduel met Griekenland en Van 't Schip

Lewis Hamilton weet wat hem in zware race te doen staat: ‘Het lukt alleen te weinig’

Lewis Hamilton dook donderdagmiddag in de rol van underdog, vooruitkijkend naar de Grand Prix van Brazilië. Hij verwacht dat Red Bull Racing ook op Interlagos sneller zal zijn. ,,Maar waar een wil is, is een weg. Hoop ik.”

17:26