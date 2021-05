LIVE | Snelste tijd voor Verstappen, Alonso maakt kennis met vangrail

Samenvatting Fraser is ‘hartstikke trots’ op zijn spelers

0:20 Trainer Henk Fraser zocht niet naar excuses na de nederlaag van zijn Sparta bij Feyenoord (2-0) in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. ,,Feyenoord was gewoon beter. Ik weet niet hoe het kwam dat we niet durfden te voetballen. Het positiespel van Feyenoord was ook gewoon goed.”