LIVE | Snelle Leclerc en Hamilton dragen stuurtje over, Pérez ook vanmiddag in Red Bull

LIVE | Klimmers en klasse­ments­ren­ners moeten aan de bak in Tirreno

In de vierde etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico is het woord aan de klimmers en klassementsrenners. Het peloton krijgt liefst 3000 hoogtemeters voor de kiezen, waaronder een slotklim naar Bellante. De rit gaat over ruim 200 kilometer door de Apennijnen. Volg de koers in onze livewidget.

11:48